Ag. Anghelè: “Lorenzo ricorda Havertz, può fare tanti ruoli”

Lorenzo ha un fisico importante e un'ottima tecnica, ma è ancora in via di sviluppo. Magari tra un anno e mezzo può arrivare a consacrarsi in un ruolo piuttosto che in un altro. A chi assomiglia? Con le dovute proporzioni, per fisicità e movenze ricorda molto Havertz. L'unica differenza è che il tedesco calcia col sinistro.