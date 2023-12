Angelozzi, retroscena su Soulè: “Lo abbiamo corteggiato come una bella donna”

Passato in estate in prestito dalla Juve al Frosinone , Matias Soulè sta facendo fuoco e fiamme con la maglia gialloazzurra. L'attaccante argentino è sempre più decisivo, punto fisso dell'attacco di Di Francesco.

Intervistato da Sky Sport il direttore sportivo Angelozzi ha parlato della trattativa per portare il giocatore della Juve al Frosinone: "Non è stato facile, l’abbiamo corteggiato come si corteggia una bella donna con telefonate, messaggi, inviti a cena del procuratore.