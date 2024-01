Angelozzi: “Non mi aspettavo questo impatto da Soulè. Ora è da Juventus”

In collegamento con Sportitalia, Guido Angelozzi ha parlato tra i vari argomenti di Matias Soulè, calciatore del Frosinonein prestito dalla Juventus. Per il direttore sportivo del club gialloceleste, l'argentino avrebbe avuto un impatto più immediato del previsto e meriterebbe di rimanere in bianconero alla scadenza del prestito. Ecco le sue parole: "Ho pensato che avesse le caratteristiche di cui avevamo bisogno in un giocatore. Non mi aspettavo che giocasse subito in modo decisivo ma ha una grande personalità e un ottimo piede, sa fare tutto. Per me può rimanere alla Juve. Molte squadre inglesi, francesi e spagnole sono venute a vederlo".