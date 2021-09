Anelka e i rimpianti della Juve: “Donnarumma al PSG preso per il futuro”

Parla l'ex giocatore francese

La Juventus sta affrontando un difficile inizio di stagione , con i bianconeri che hanno solo 8 punti in classifica , frutto delle due vittorie e dei due pareggi ottenuti nelle prime sei giornate: le altre due partite hanno segnato due sconfitte contro Empoli e Napoli, con i partenopei che guidano la classifica a 18 punti, 10 in più della Vecchia Signora. Un ritardo importante, che la Juventus sta cercando di ricucire dopo una partenza a rallentatore, dovuta anche agli errori di Szczesny nelle prime due partite .

Il portiere polacco ha iniziato la stagione in sordina, e su di lui hanno forse pesato le notizie di mercato, che in questa estate volevano Donnarumma verso i bianconeri, prima di accasarsi al PSG. Proprio del portiere italiano e del suo impatto in Francia ha parlato l'ex giocatore Nicola Anelka: "Il Psg ha preso Donnarumma perché era libero, ma il discorso con Donnarumma deve essere chiaro. Vieni ma Navas è titolare quest'anno. Sei qui per il futuro. Spero sia stato chiaro perché altrimenti non sarà un sana concorrenza, ma ci deve essere un numero uno".