Andy Selva: “Allegri è un vincente, non ce ne sono tanti in giro come lui”

Andy Selva, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni su Allegri e Raspadori, con un riferimento al passato.

Andy Selva, ex attaccante di Sassuolo e Spal, ha rilasciato un'intervista a Juventusnews24, parlando di Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi dell'avventura con i neroverdi. Ecco le sue parole sul tecnico toscano: "Era come è a Torino: un vincente. Si vedeva già dall’inizio, trasmetteva tranquillità all’ambiente, ai giocatori. Riusciva a prevedere le giocate, le vedeva prima degli avversari e aveva quel non so che che lo contraddistingueva rispetto agli altri allenatori. Quello non me lo sarei aspettato ma si sapeva che in Serie A sarebbe arrivato. Nell’arco della mia carriera ne ho visti tanti di allenatori ma ripeto, lui si è contraddistinto su tutti sia per metodo che per prospettive. Si vedeva che aveva qualcosa in più. Credo che lui sia sempre il solito: un esperto, un vincente. Non ce ne sono tanti in giro come lui. L’ambiente Juve vuole sempre la vittoria. Puntare magari su un emergente poteva portare dei frutti come no, quindi si è andati sul sicuro. Si è pensato di andare su chi già conosceva l’ambiente e penso che la scelta di Agnelli sia stata quella giusta."