Andreazzoli: “La vittoria con la Juve? Qualche cosa di più importante anche dei 3 punti conquistati”

Il tecnico dell'Empoli ha parlato

Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , ha parlato di vari temi, tra cui la partita vinta contro la Juventus allo Stadium ai microfoni di Sky Sport: " I successi allo Stadium con la Juve e al Maradona con il Napoli ci hanno trasmesso fiducia, consapevolezza nei nostri mezzi. Qualche cosa di più importante anche dei 6 punti conquistati . Nel ciclismo la salita è importante perché mette alla prova con sé stessi. E il ciclista avverte il dolore della fatica. Ma la sofferenza porta sempre qualcosa di buono. La Serie A è più complicata e faticosa della scalata in bicicletta. L'Empoli è come quel corridore che ha sacrificio, disponibilità, forza di emergere.

I ragazzi hanno la consapevolezza di poter fare tanto ma di doverlo fare tutti insieme altrimenti si è coscienti che si rischia di non raggiungere il traguardo. Di sicuro vincere a Napoli e a Torino è stato come arrivare primi sul traguardo in un tappone. A volte può anche succedere di vincere per un episodio ma non deve mai mancare il tentativo di imporsi. I punti conquistati lasciano in eredità l'importanza della vittoria e anche la consapevolezza di essere competitivi.