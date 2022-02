Andreazzoli: “Juve uscita dalla crisi, ho le stesse idee di Allegri”

L'allenatore dell'Empoli ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita in programma contro la Juventus questa sera alle 18 al Castellani

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questo pomeriggio alle 18 dalla sfida contro l'Empoli, in programma allo Stadio Castellani dell'omonima città. Il tecnico della squadra toscana Aurelio Andreazzoli ha parlato in comferenza stampa per presentare la partita di questa sera contro i bianconeri di Torino.

"Questa partita di prepara da sola sotto l'aspetto emotivo, sicuramente sì, essendo una partita di cartello. Ma è anche difficile, ci sono altri temi da valutare. La squadra arriva bene, consapevole che nell'ultima gara siamo usciti fuori con un risultato negativo ma costruttivo. Abbiamo capito di nuovo perché perdiamo le partite pur giocando bene. Vediamo di reagire. La squadra si è allenata bene, cercheremo di vincere a tutti i costi, non so se ci riusciremo ma vogliamo dare soddisfazione alla nostra gente, che non abbiamo premiato molto nelle gare in casa".

"Non so se influiranno le assenze, di qualcuna ne sono al corrente ma sono affari loro. Noi guardiamo in casa nostra. È vero, contro le grandi abbiamo fatto buone partite, così come con le piccole. Quando abbiamo sbagliato abbiamo perso, ma quando le abbiamo fatte giuste non sempre abbiamo vinto. Dobbiamo cambiare questo, non so neanche bene come".

"Sono due realtà differenti, noi abbiamo altre esigenze rispetto a loro. Dobbiamo andare sempre a tutto gas, loro possono permettersi di fare scelte diverse. Non penso di avere idee diverse da quelle di Allegri, guardo al risultato come lui e sono pragmatico. Poi magari ci devo arrivare percorrendo strade diverse ma la partita di calcio credo che sia vista nella stessa maniera, per centrare lo stesso obiettivo".

"La Juventus ha dimostrato di essere uscita dalla crisi, all'andata eravamo all'inizio di un percorso, poi la squadra ha preso la forma del suo allenatore e la consapevolezza della forza che hanno. Non ci sono paralleli da fare rispetto al mese di agosto. Ora siamo a febbraio inoltrato".