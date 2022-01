Andrea Agnelli positivo al COVID-19

IL presidente della Juventus è risultato positivo al COVID-19 ed è in isolamento, non avendo avuto contatti con il gruppo squadra i calciatori non sono a rischio

redazionejuvenews

La vittoria di ieri sera contro la Roma ha portato una grande euforia in casa Juventus, mitigata dalle notizie su Federico Chiesa, vittima della lesione del crociato del ginocchio della gamba sinistra, e che dovrà dire addio al campo pero il resto della stagione. Oltre a Chiesa, un'altra tegola è emersa in casa bianconera.

Dopo Pavel Nedved, anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli è risultato positivo al COVID-19. Il numero uno bianconero non ha avuto contatti con il gruppo squadra ed è in isolamento fiduciario.

Agnelli non sarà quindi ovviamente presente alla finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì a San Siro contro l'Inter.