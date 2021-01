Andrea Agnelli e Florentino Perez: lungo incontro tra i due presidenti

TORINO – Due colossi del calcio mondiale, che in campo si sono affrontati diverse volte, dando vita a delle partite bellissime e memorabili, l’ultima delle quali è stata la finale di Champions League del 2017. Stiamo parlando di Juventus e Real Madrid, due dei club più titolati e più famosi d’Europa e del mondo. In questa stagione non si sono ancora incontrati sul campo, ma davanti ad una scrivania questo è avvenuto proprio ieri. Infatti, come riportato da calciomercato.com, alla vigilia della Supercoppa Italiana contro il Napoli i presidenti delle due squadre hanno avuto un lungo incontro nel centro sportivo bianconero della Continassa.

Florentino Perez, dunque, ha fatto visita ad Andrea Agnelli nel pomeriggio di ieri e i due hanno parlato insieme per circa tre ore. Il patron spagnolo e il presidente della Vecchia Signora sono tra i sostenitori della creazione di una Superlega europea: si tratta di una grandissimo campionato a livello continentale, che possa permettere alle grandi squadre di aumentare a dismisura gli incassi, così da poter fronteggiare meglio la crisi economica che si sta vivendo in seguito alla pandemia da Covid-19. Il proprietario delle Merengues ci teneva quindi ad incontrare il numero uno dei bianconeri, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’ECA, l’associazione dei club europei.

Tuttavia, in questo lungo incontro, i due dirigenti potrebbero aver parlato anche di calciomercato, un ambito molto gradito a entrambi e su cui si sono già confrontati. Nel 2018, infatti, era stato concluso il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus e, negli ultimi mesi, sono circolate diverse voci su altri possibili affari. Nel mirino bianconero ci sarebbero, ormai da tempo, Marcelo e Isco; il sogno nel cassetto, invece, si chiama Zinedine Zidane, attuale allenatore dei Blancos, che però sembra avere qualche frizione con la dirigenza. Nelle prossime settimane, dunque, si attendono i frutti di questa lunga riunione tra Andrea Agnelli e Florentino Perez. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<