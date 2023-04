Andrade: “La Juve dovrà presentarsi con cattiveria e attenzione”

Ed ha proseguito così: "Il piano di Amorim è quello di partire fortissimo per segnare subito, entro i primi venti minuti, e poi cercare il raddoppio per poi gestire la sfida. Amorim non cambia schema: 3 in difesa, che diventano cinque, e non ci sarà St. Juste infortunato, quattro nel mezzo e tre in avanti, puntare sul possesso palla e sulla velocità".