Ancora Buffon: “Vialli mi ha insegnato che la vita è un’opportunità”

L'ex portiere e capitano della Juventus Gianluigi Buffon , ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, ai quali ha parlato a tutto tondo del momento che sta vivendo, del futuro, e del suo passato in bianconero, analizzando anche il momento che sta passando la sua ex squadra.

" Stiamo attenti che l'Albania è una squadra da prendere con le pinze. Anche perché è la prima. Le prime partite in queste manifestazioni sono sempre un pochino delicate e nervose. Ma credo che con tutto quello su cui stanno lavorando Spalletti e il suo staff, se viene recepito bene dai ragazzi, l'unica preoccupazione sarà solo la condizione in cui arriveremo all'Europeo".

" Spalletti certamente è un allenatore atipico, ha caratteristiche tutte sue: gli piace essere una persona credibile, sta in mezzo al gruppo, gli piace dare le coordinate al gruppo, tecniche e comportamentali, esige ci sia disciplina; cerca sempre coerenza tra quello che dice e fa; trasferisce questa sua ricerca in ogni istante, non lascia mai passare niente. Ci conoscevamo da tempo immemore, ma mai da vicino, ora è bello stargli accanto".

"Vialli mi ha insegnato a non buttare via tempo, la vita è un'opportunità e visto che abbiamo questa fortuna, dobbiamo cercare di metterla a profitto fino all'ultimo giorno. Ah, è ovviamente in quel "profitto" non c'è nulla di economico. Meglio specificare".