Ancora Berhalter: “McKennie ha grandi qualità e può migliorare ancora. Sul rapporto con Ronaldo…”

TORINO- In questi giorni la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo i giorni di pausa per le festività natalizie. La squadra, agli ordini di Andrea Pirlo, sta preparando la sfida del 3 Gennaio contro l’Udinese, prima gara alla ripresa in calendario. Anche contro i friulani, con tutta probabilità, il tecnico punterà sull’apporto di Weston McKennie a centrocampo. Lo statunitense è la vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione in casa bianconera, tanto da essersi caricato sulle spalle la mediana nonostante la giovane età. Ai microfoni di TMW, il ct della Nazionale a stelle e strisce, Gregg Berhalter, non sembra essere sorpreso dal rendimento del numero 14:

“Weston, al Camp Nou contro il Barcellona, ha giocato una delle sue migliori partite. Una grande prestazione, c’è poco altro da dire sulla gara che ha disputato. E’ stato bello vederlo alzare il suo livello di gioco contro una squadra come i blaugrana, che può contare sull’apporto di un fuoriclasse come Lionel Messi. Il gol del 2-0 che ha messo a segno è stato l’esempio perfetto delle grandi capacità di inserimento che il ragazzo possiede. Juve? Ha parlato con grande entusiasmo di questa nuova sfida che sta affrontando. Ci ha rivelato che Cristiano Ronaldo, sin dal suo primo giorno a Torino, lo ha aiutato molto ad inserirsi in squadra e ad adattarsi a vivere in un nuovo paese. Noi abbiamo sempre creduto nelle qualità e nelle doti di Weston, ieri come oggi. Puntiamo molto su di lui. Sono convinto che ci troviamo di fronte ad un calciatore che può migliorare ulteriormente il livello del campionato italiano. Del resto lo ha già fatto in parte in questa metà di stagione”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<