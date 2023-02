Ancora Agnelli: “I vincitori delle leghe sono noti in anticipo, non c’è futuro”

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sulla Superlega, parlando anche dei vari campionati nazionali.

redazionejuvenews

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Telegraaf, toccando diversi temi importanti. Ecco le sue parole: "A parte la mancanza di stabilità finanziaria, i vincitori di molti campionati, nazionali e internazionali, sono praticamente noti in anticipo. Soprattutto grazie agli introiti che i club ottengono dal mercato nazionale. L'Inghilterra è al primo posto in questo senso, e si può vedere come la Premier League sia rappresentata in modo sontuoso nelle fasi finali dei tornei di coppa europea.

Con la Spagna subito dietro e alcuni club come il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. Ma in una competizione sportiva è importante che ogni partecipante abbia la possibilità di vincere. Così anche Ajax, Feyenoord e Juventus. Come appassionato di calcio, sostengo fortemente una competizione internazionale di questo tipo. A differenza delle federazioni internazionali. Non hanno alcun riguardo per i problemi dei club. In quanto governanti, vogliono mantenere tutto com'è. Si oppongono a qualsiasi cambiamento. Ecco perché il sistema non è a prova di futuro.

In termini europei, i mercati più grandi ottengono anche il maggior numero di biglietti per la Champions League e quindi i maggiori introiti. Quindi, se si mantiene il sistema attuale, il divario tra i club inglesi e spagnoli in particolare e gli altri non fa che aumentare. Forse tranne che per il PSG e il Bayern Monaco. Invece si dovrebbe puntare a una maggiore democrazia sportiva. Un club polacco non ha forse il diritto di raggiungere il successo? I tifosi polacchi non hanno abbastanza passione per il calcio?".