Anche Real e City puntano Locatelli

Concorrenza per l'obiettivo numero uno dei bianconeri

L'ultimo pareggio contro il Verona , ma non solo, ha messo in mostra tutte le mancanze del centrocampo bianconero. Anche se priva di Arthur per infortunio, la mediana bianconera necessita sicuramente di qualche rinforzo. Stando alle indiscrezioni che circolano ormai da mesi, l'obiettivo numero uno della Juventus sarebbe Manuel Locatelli . Il playmaker del Sassuolo, indicato da Pirlo come perfetto regista della sua Juve, fa gola a molte big del calcio europeo. Il metronomo del Sassuolo di De Zerbi si è messo in mostra grazie alla grande lucidità e calma con cui detta i tempi di gioco dei neroverdi. Sul regista ex rossonero avrebbero posato gli occhi anche Real Madrid e Manchester City.

Il club inglese è ormai totalmente nelle mani di Pep Guardiola, sempre molto attento ai giovani registi abili nel mantenere il possesso palla con qualità. Difficile pensare che il Manchester City possa decidere di investire su Locatelli, vista anche la qualità del centrocampo che ha già a disposizione. Ma la Juventus dovrà fare attenzione, l'affare Verratti dovrebbe servire da lezione. Stando a quanto riferito da Mundo Deportivo, anche il Real Madrid avrebbe pensato a Locatelli per il restyling del centrocampo. L'età di Modric e Kroos non consente a Florentino Perez di poter fare grandi piani per il futuro: un ringiovanimento sembra quantomeno prevedibile. Anche in questo caso, è probabile che gli spagnoli abbiano altri nomi in cima alla lista, ma quello di Locatelli compare comunque tra i candidati. La Juve, che segue il giocatore da tempo, potrebbe quindi trovarsi a fare i conti con una spietata concorrenza. Il ragazzo, quando si parlava di un suo possibile addio in estate, viene valutato intorno ai 40 milioni. La valutazione potrebbe anche essere aumentata, con il Sassuolo che conta sull'apprezzamento delle grandi d'Europa per alzare il prezzo. La trattativa potrebbe dunque rivelarsi più ardua del previsto, anche se i rapporti tra la Juventus e i neroverdi sono storicamente ottimi.