Anche Pjanic festeggia Marchisio: “Auguri Principe”

TORINO – Siamo alla vigilia di quella che sarà la delicata sfida di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Juve e Napoli, con i bianconeri che devono riscattare la bruttissima prestazione di domenica sera contro l’Inter. Sarà una gara fondamentale per il proseguo della stagione del club della Continassa e soprattutto per Andrea Pirlo, messo in discussione dopo il ko di San Siro e che ora é alla ricerca di conferme e risultati, per poter dimostrare a tutti che la scelta fatta in estate dalla societá noi sia stata prematura. Bisognerà ancora capire chi saranno i convocati per la finale di Supercoppa, con Paulo Dybala che al momento sembra essere l’unico certo di non partire con il resto del gruppo a causa della brutta botta rimediata nella partita contro il Sassuolo. Situazione differente invece per i positivi al Covid, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs de Ligt che, stanno aspettando l’ultimo esito dei tamponi prima di conoscere le sorti del loro destino. In attesa di scendere in campo però, i tifosi juventini hanno rivolto le loro attenzioni ad una ex bandiera della Vecchia Singora, Claudio Marchisio. L’ex centrocampista infatti, compie 35 anni oggi e in tanti si sono mobilitati per recapitargli un messaggio di augurio, con i fans juventini che hanno continuato a dimostrare una dose di affetto inaudita anche a distanza di anni da quando Marchisio ha lasciato definitamente la Juve, dopo più di 20 passati al suo servizio. Tra questi, é arrivato inaspettato anche quello del suo ex compagno Miralem Pjanic, il quale ha postato una foto dell’ex numero 8 tra le sue storie di Intagram, accompagnate dalla seguente frase: “Auguri Principe”. Questo ovviamente non può che far piacere a tutto il popolo bianconero che, a distanza di anni percepisce ancora un legame indissolubile di tutti coloro che hanno vestito la maglia zebrata.