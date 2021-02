Anche Nedved fa gli auguri a CR7: “Buon compleanno Leggenda!”

TORINO – Buon compleanno a Cristiano Ronaldo! Il fenomeno portoghese della Juventus compie oggi 36 anni. Nato il 5 febbraio 1985 a Funchal, sull’isola lusitana di Madera, è cresciuto con il pallone tra i piedi e con le attenzioni di mamma Dolores. Da lì è partita la sua gloriosa carriera, con la maglia del Nacional, la squadra dell’isola, prima di trasferirsi allo Sporting Lisbona, sulla terra ferma. Dopo le prime gioie in maglia biancoverde, è arrivata la chiamata del Manchester United, dove è diventato la star numero uno del calcio mondiale, conquistando la sua prima Champions League nel 2008. Nel 2009, poi, il trasferimento al Real Madrid, dove ha consolidato definitivamente il suo dominio assoluto nel mondo del calcio. Infine, dopo 450 gol in 438 partite con la maglia dei Blancos, nel 2018 è arrivato il passaggio alla Juve. Fino ad ora, i gol in bianconero sono stati 87 in 112 presenze, ma i numeri continueranno a salire.

Nel frattempo, un grande ex giocatore della Vecchia Signora ha voluto festeggiare sui social il suo compleanno. Stiamo parlando dell’attuale vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. “Buon compleanno Leggenda!” ha scritto su Instagram il fenomeno ceco: nella foto pubblicata, il dirigente del club è ritratto insieme a CR7, mentre ritira un premio. Per l’ex centrocampista offensivo, 327 presenze e 65 gol nei suoi 8 anni a Torino come calciatore. Tra i tanti trofei conquistati, anche un grandissimo riconoscimento personale: il Pallone d’Oro del 2003. Questo premio lo condivide anche con Ronaldo, anche se il portoghese nella sua bacheca personale può contarne addirittura 5.

A poco più di 24 ore da un’altra sfida fondamentale per la corsa Scudetto, dunque, si festeggia in casa Juve per un evento molto importante. Cristiano Ronaldo compie 36 anni e, ovviamente, i tifosi bianconeri sperano di poter celebrare con lui anche i prossimi compleanni, magari fino ai 40.