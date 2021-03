Anche l’under23 in campo contro le discriminazioni razziali

Dopo la prima squadra e quella femminile, anche l'under23 in campo per l'uguaglianza

redazionejuvenews

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato che, dopo la prima e la squadra Women, anche la squadra Under23 scenderà in campo con dei numeri speciali per la lotta alle discriminazioni razziali: "Lo scorso weekend la Prima Squadra Maschile e Femminile della Juventus si sono fatte portatrici di un'iniziativa speciale nell'ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference”. Giocatori e giocatrici hanno portato sulle spalle una versione customizzata dei numeri di maglia che raccontava, tramite le cifre da 0 a 9 (componendo poi tutti i numeri possibili), statistiche legate al razzismo.

Domani, giovedì 25 marzo, la Juventus Under 23, nella gara contro la Pergolettese (fischio d'inizio alle 15:00), darà seguito all'iniziativa, in occasione della Settimana d'azione contro il razzismo dell'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) cui aderisce la Lega Pro.

Un'ulteriore occasione per far sentire le propria voce e ribadire l'importanza della lotta alla discriminazione razziale. Una lotta che riguarda tutti e in cui la Juventus vuole continuare a essere in prima linea.

I NUMERI

0 – 0 days without a racist act in Italy | Zero giorni senza un'azione razzista in Italia (7426 negli ultimi 18 anni vuol dire più di uno al giorno).

1 - In Europe, 1 black people out of three experience racial harassment | In Europa, 1 persona nera su 3 subisce discriminazione razziale .

2 - In US, black households are 2 times more likely to experience food insecurity than white people | Negli USA, le famiglie nere hanno più di 2 volte probabilità di soffrire di insicurezza alimentare rispetto ai bianchi.

3 - Black americans are killed by the police 3 times more than white people | Gli americani neri vengono uccisi dalla polizia 3 volte di più dei bianchi.

4 - In Italy only 4% of hate crimes have been convicted in two thousand eighteen | In Italia solo il 4% dei crimini per odio è stato condannato.

5 - 5% of black people in UE experienced racial aggression | Circa il 5 % degli europei neri ha vissuto quella che ha percepito come violenza razzista (compresa l’aggressione da parte di un agente di polizia).

6 - IN US, 6 out of ten blacks, say blacks are treated less fairly than whites |Negli USA, circa sei persone nere su dieci o più affermano di non essere trattati allo stesso modo dei bianchi in merito ad assunzioni, retribuzioni e promozioni; quando richiedono un prestito o un mutuo; nei negozi o nei ristoranti; quando votano alle elezioni; quando hanno bisogno di un trattamento medico.

7 - In Europe,7% of victims didn't report a racial aggression for the concern of not being believed | In Europa, il 7% delle vittime non ha denunciato un'aggressione razziale per la preoccupazione di non essere creduta.

8 - In 2019 Racism and xenophobia has been the motivation behind more than 8-hundreds hate crimes in Italy | Nel 2019 il razzismo e la xenofobia sono state le motivazioni alla base di oltre 800 crimini d'odio in Italia.

9 - Nine in 10 Americans believe that racism and police violence are problems in the country | Nove americani su dieci ritengono che il razzismo e le violenze della polizia siano un problema per il Paese." (Juventus.com)

24 marzo 2021 (modifica il 24 marzo 2021 | 12:40) © RIPRODUZIONE RISERVATA

utilities.echoSSI('SITE_TITLE')