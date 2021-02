Anche il Leeds su Douglas Costa

TORINO – Tecnicamente un fuoriclasse, un possibile crack del calcio mondiale, fermato da una condizione fisica sempre troppo precaria. Questo l’identikit di Douglas Costa, potenziale campione che la Juve ha provato ad aspettare, salvo poi decidere di metterlo fuori dal progetto. La scelta di mandare il brasiliano in prestito al Bayern ha dimostrato la volontà della Juve di liberarsi, seppur a malincuore, di un giocatore inaffidabile, che non ha mai garantito la giusta continuità. Per lo stesso motivo, è molto probabile che i tedeschi non riscatteranno Douglas Costa, che a giugno potrebbe dunque tornare a essere un ‘problema’ della Juventus. Al momento è difficile ipotizzare un reintegro nella rosa di Pirlo, con Paratici che dovrà quindi pensare nuovamente a piazzarlo sul mercato.

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo specializzato Fichajes.net, le pretendenti non mancherebbero. A queste si sarebbe aggiunto anche il Leeds di Marcelo Bielsa, che potrebbe presto perdere il suo gioiello Raphinha. Bisognerà vedere se il club inglese presenterà realmente un’offerta congrua con il valore del giocatore che, seppur poco affidabile, resta altissimo. Paratici potrebbe dunque tentare di inserirlo in uno scambio, o comunque di valorizzare al massimo la sua prossima cessione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche il Milan potrebbe pensare a Douglas Costa per l’estate. Il funambolo non dà grosse garanzie come titolare, ma nel tempo si è costruito un ruolo da dodicesimo uomo in grado di spaccare le partite subentrando a gara in corso. Un profilo che potrebbe decisamente far comodo ai rossoneri, come a molte altre squadre. In attesa di novità più interessanti circa il futuro di Douglas Costa, appare sempre più probabile che la sua carriera non continuerà con la Juventus. I colpi che ha fatto vedere il brasiliano negli ultimi anni potrebbero far stringere il cuore ai tifosi bianconeri, che avrebbero tanto voluto vederlo all’opera con continuità.