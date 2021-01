Anche Douglas Costa fa gli auguri ad Alex Sandro: “Il mio padrino ne fa trenta”

TORINO – Buon compleanno ad Alex Sandro! Il terzino sinistro della Juventus compie oggi 30 anni ed è stato festeggiato da tutto il mondo bianconero. Arrivato a Torino nel 2015, da allora ha collezionato ben 209 presenze e 11 gol con la maglia della Vecchia Signora, sotto la guida di Max Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. Nel suo palmares, 5 Scudetti consecutivi, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, l’ultima conquistata la settimana scorsa dal divano di casa. Infatti, l’esterno brasiliano è positivo al coronavirus da circa due settimane e non è ancora tornato a disposizione della squadra. Domani sera, i bianconeri avranno di fronte un’altra sfida importante in Coppa Italia, dove affronteranno nei quarti di finale la SPAL. Alex Sandro non potrà essere a disposizione ed oggi, nel giorno del suo compleanno, la società e i compagni gli hanno fatto sentire comunque tutto il loro affetto.

Tra i tanti messaggi di auguri, non poteva mancare quello di Douglas Costa, connazionale del numero 12 e suo ex compagno di squadra alla Juve. L’ala destra brasiliana adesso si trova in prestito al Bayern Monaco, ma dalla fredda Germania non ha per niente dimenticato il calore della sua terra. Infatti, ha voluto festeggiare anche lui il 30esimo compleanno del suo amico sui social network.