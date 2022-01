Anche Buffon positivo al Covid: il comunicato del Parma

L'ex portiere della Juve è risultato positivo al Covid, come comunicato anche dal Parma in via ufficiale

redazionejuvenews

Mancano poche ore alla prima gara dell'anno della Juve che, dovrà ospitare il Napoli di Luciano Spalletti in quello che sarà uno scontro diretto per la lotta Champions. I bianconeri sono ancora alle prove con la formazione titolare da mandare in campo, viste le numerose assenze che sono maturate in queste ultime settimane tra infortuni e positività al Covid che, hanno colpito i vari Arthur, Pinsoglio e Chiellini, ai quali vanno ad aggiungersi gli stop di Bonucci, Danilo, Dybala e forse anche di Federico Chiesa.

Ma i bianconeri non sono gli unici ad aver contratto il virus, perche in questi istanti anche l'ex portiere della Juve Gigi Buffon è risultato positivo al test molecolare e questo lo costringerà a restare lontano dai campi per almeno 14 giorni. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del Parma sulle condizioni di salute dell'ex Campione del Mondo.

"Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra".