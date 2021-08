Anche a Locatelli ‘piacciono’ le dichiarazioni di Allegri su CR7

Il nuovo centrocampista della Juve si è lasciato andare ad un curioso like sui social

Quella di oggi é una giornata importantissima per tutti gli appassionati di calcio del nostro paese. Infatti, prenderà il via nel pomeriggio la nuova Serie A che, ci regalerá sicuramente delle emozioni al cardiopalma se teniamo conto di quello che il mercato ha offerto fino a questo momento, con lo straordinario valzer di allenatori che ha infuocato l’estate. In casa Juve cresce l’entusiasmo per il ritorno di Massimiliano Allegri, colui che guidò la Vecchia Signora per ben 5 anni di fila, dove arrivavano altrettanti scudetti, oltre alle varie Coppe Italia, Supercoppe e alle due finali di Champions amaramente perse.

Lo stesso Allegri, ha presentato la gara di Udine durante la conferenza stampa, dove si é soffermato anche sul futuro di Cristiano Ronaldo, affermando quanto segue: “A me Ronaldo ha detto che resta alla Juve. Io non devo dimostrare, si lavora per ottenere risultati. Si lavora per arrivare in fondo e vincere. Ronaldo ha vinto cinque palloni d'oro ma se quest'anno non fa una buona annata si ricorderanno del suo ultimo anno alla Juventus. Stessa cosa per Chiesa, non conterà quanto fatto all'Europeo. Bisogna mettersi tutti i giorni in discussione, altrimenti non si creano i presupposti per vincere. C'è da fare, mettendosi in discussione riusciamo sicuramente a rendere meglio".