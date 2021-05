Ancelotti: “Everton su Szczesny? Il portiere lo ho..”

Il tecnico ha parlato

" Cristiano Ronaldo è finito ? Quanti gol ha segnato quest'anno? In campionato 27. Allora sì, è proprio finito...La Superlega? Non mi sta bene quando il business uccide il merito sportivo. Bisogna essere duri con chi fa i debiti e più duri con chi non li ripiana. Sono contro chi non paga gli stipendi, chi spende molto più di quello che incassa. Se il proprietario di un club vuol mettere soldi suoi per aggiustare i conti della società, deve essere lasciato libero di intervenire: è tutto denaro che entra nel circuito".

La Juventus intanto scenderà domenica in campo contro il Milan, e della partita ha parlato l'ex rossonero Kaka: "Da un lato mi dispiace essere l'ultimo marcatore del Milan in Champions, ma dall'altro mi piace perché è sempre un bel ricordo. Non vedo l'ora che il Milan ci possa tornare, per tifarlo, magari per vincere ancora una volta. Siamo vicinissimi, mancano quattro partite difficili e c'è la partita importantissima contro la Juve di Pirlo. Il Milan è capace, può vincere contro la Juve, può tornare in Champions League. È questo che mi auguro e che si augurano tutti i tifosi. Juve? Se gioca Zlatan, che ha fatto una stagione importante, tocca a lui portare la vittoria contro la Juve e portare questa squadra in Champions League. Confronto Ibra-CR7? Vedo una partita tra due squadre che hanno un grandissimo talento, grandissimi calciatori; i due saranno protagonisti, ma ci sono tanti ingredienti esterni che caricheranno le due squadre".