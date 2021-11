Anastasi contro la Fiorentina

Pietro Anastasi contro la viola

Pietro Anastasi è stato sicuramente uno dei protagonisti della Juvedi un tempo. Il sito web ufficiale bianconero ha voluto riportare tutti i Juve-Fiorentina in cui ha svolto un ruolo importante: "Il primo Juventus-Fiorentina di Anastasi è decisamente più memorabile per gli ospiti che per il bomber bianconero. La ragione è semplice: a Torino la Fiorentina ottiene la certezza matematica del suo storico secondo scudetto. Hurrà Juventus riproduce la foto di Pietro in azione, mettendo in evidenza il suo «ottimo stile».