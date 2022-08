Amoruso: “Milik mi piace, la Juventus si è rinforzata”

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha analizzato la situazione della Juventus, parlando di Milik e del calciomercato della Vecchia Signora.

redazionejuvenews

Nicola Amoruso, ex attaccante, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Milik mi piace, è un giocatore che ha qualità e arriva in un ambiente che può valorizzarlo. La Juve si è rinforzata in tutti i reparti, ha perso un fenomeno come Chiellini ma Bremer è un difensore molto completo".

Sul Napoli e le altre big: "Me ne ha parlato molto bene Cristian Zaccardo. Il Napoli si è mosso bene sul mercato, riparte da calciatori forti. Bravo Giuntoli. Questo Napoli ha delle certezze da squadra. Chi poteva fare meglio sul mercato? Mi sembra che tutte si siano mosse bene in base alle esigenze. Forse la Lazio poteva fare qualcosa di più. Così come il Verona che però ha delle certezze tattiche abbastanza forti, chissà se basteranno. La Serie B? È il campionato più interessante degli ultimi dieci anni. Guardo con attenzione il campionato della Reggina del mio amico Pippo Inzaghi, chissà che non possa regalarci un campionato di vertice. C’è il Cagliari che ha un’ossatura importante, il Genoa, il Parma così come il Bari e il Palermo. Caserta? Non l’ho capito, davvero. Lascerei lavorare bene l’allenatore. Fabio Caserta va valutato per quello che ha fatto e andrà a fare. Iniziare cosi mi sembra poco costruttivo".

Sul passaggio da calciatore a dirigente: "È più un passaggio mentale. Devi avere grande motivazione. Essere stato calciatore aiuta sotto il profilo dell’esperienza. La forte motivazione fa la differenza. Chi intraprende questo cammino deve dedicare ventiquattr’ore al giorno a questa professione. Bisogna lavorare tanto e spesso confrontarsi con chi pensa di saperne più di te. Le idee fanno la differenza. Spesso non si ha il tempo di lavorare. Sono per i nuovi, per le nuove idee. Con Di Vaio e Foggia mi sembra che questo funzioni. A Palermo Rinaudo è ad interim, in bilico, quindi mi sembra che la società per il futuro voglia fare altre scelte. Dipenderà anche da come si giocherà questa possibilità. Quando fai questo lavoro devi confrontarti con il mondo esterno e saperti rapportare nel migliore dei modi. E soprattutto serve umiltà".