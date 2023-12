Amoruso: “Juve-Napoli? E’ una partita molto sentita. Sui bianconeri…”

Nicola Amoruso, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a Sky Sport. Ecco le sue parole: "E’ una partita molto sentita, da parte del Napoli ancora di più perché la città vive la settimana in maniera molto intensa perché è una partita veramente speciale. Per la Juve è una partita importante soprattutto in questo momento in cui deve confermare quanto fatto di buono, tenere il passo dell’Inter e continuare.