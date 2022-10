Amoroso: “Juve? Non si vede la luce in fondo al tunnel, devono ricompattassi”

L'ex giocatore della Juventus ha detto la sua sul momento che sta attraversando la squadra bianconera e sulle soluzioni da adottare

redazionejuvenews

La Juventus sta attraversando un periodo buio, con i bianconeri che hanno iniziato la stagione in modo disastroso, sia in campionato, dove sono a 10 punti dal Napoli capolista, sia in ChampionsLeague, dove hanno perso tre partite su quattro, compromettendo irrimediabilmente la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Intervistato dal programma radiofonico "1 Football Club”, l'ex giocatore della Juventus Nicola Amoruso ha detto la sua sulla situazione della squadra di Massimiliano Allegri.

"Questo che la Juventus sta passando è un periodo molto buio della gestione Agnelli, non si riesce ad intravedere la luce in fondo al tunnel. I bianconeri devono ricompattarsi e trovare l'energia per reagire tornando ad essere la squadra che era solita lottare sino alla fine. La Juve non è solita esonerare un tecnico a stagione in corso. I prossimo risultati, tuttavia, saranno determinanti. Se dovessero continuare ad essere gli stessi, credo che la società sarebbe pronta ad intervenire. Bisogna creare una nuova mentalità".

"Credo che sia stata costruita un'ottima rosa sulla carta. Sono stati ingaggiati dei calciatoric che non conoscono ancora l'ambiente bianconero. Non credo si possa individuare un solo colpevole in questa situazione. Ci sono tante individualità importanti, eppure non si riesce a far bene. È impossibile restare così in basso, la squadra può solo migliorare".