Amorim: “Juve piena di ottimi giocatori, ma dobbiamo avere fiducia”

Ruben Amorim, allenatore delloSporting Lisbona, ha detto la sua in conferenza dopo lo stop con la Juve. Ecco le sue parole: "Senza Adan non saremmo qui, questa è la prima cosa da pensare. Quando c’è un errore sbagliamo tutto. Questo risultato apre prospettive perché non c’è tanto margine, la Juve è una squadra piena di ottimi giocatori. Senza la regola del gol fuori casa è tutto ancora aperto, dobbiamo avere fiducia. La sconfitta ci pesa molto e questo è un segnale buono. Ci sono giocatori che entrano con poca esperienza ma questo fa parte del nostro progetto, tanti altri son diventati forti ma all’inizio erano sconosciuti. Adan sa di aver sbagliato ma senza di lui non saremmo qui, anch’io ho sbagliato a volte. So che portiere è Adan e ha la mia fiducia, importante è andare avanti sapendo che abbiamo preso un gol che potevamo non subire.