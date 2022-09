Ambra Angiolini: “Dopo Allegri 12 mesi di psicoterapia”

La Juventus e il suo allenatore Massimiliano Allegri non stanno navigando in acque tranquille: il disastroso inizio di stagione, c on due sole vittoria in 9 partite disputate tra campionato e Champions League, ha portato ad addensarsi molte nuvole sulla Continassa, che stentano a diradarsi e che dovranno però farlo a partire da domenica sera, quando i bianconeri giocheranno contro il Bologna all'Allianz Stadium per riprendere a vincere e per cercare di indirizzare al meglio la stagione.

Problemi per Allegri quindi, ai quali si aggiungono quelli fuori dal campo. Il tecnico si è infatti da poco separato dalla sua compagna Ambra Angiolini , che durante la puntata di X Factor andata ieri in onda, ha fatto riferimento all'allenatore della Juventus e suo ex, parlando con un concorrente: " Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita".

Altro fuoco su una relazione finita non senza strascichi, vedi il Tapiro d'oro consegnato da Staffelli e le varie vicissitudini con i paparazzi. Una relazione finita nella burrasca, della quale la stessa Ambra parlava però in altri termini: "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta".