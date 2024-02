Amadeus: “Lotta Scudetto? Bisogna sempre fare attenzione alla Juve”

Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto tra le due squadre, al momento distanti sette lunghezze: "È presto per parlare già di fine dei giochi, storicamente abbiamo imparato che alla Juventus bisogna fare sempre attenzione ed è meglio cercare di tenerla più lontana possibile in classifica.

Il Milan quest'anno sta dimostrando di poter giocare bellissime partite ma di poter anche andare in difficoltà in qualsiasi momento. Il ritorno di Ibra, anche se in un'altra veste, può comunque essere utile per riportare nel gruppo una mentalità vincente".