Altra tegola per Allegri: Alex Sandro in dubbio per la Lazio

Dopo la pausa per le Nazionali la Juventus si prepara a riprendere il campionato, con l'ultima parte di stagione che dovrà garantire ai bianconeri l'accesso alla prossima ChampionsLeague e la conquista della finale di CoppaItalia. Due obiettivi primari dalle parti di Torino, che la squadra raggiungerà solo cambiando la tendenza delle ultime giornate, nelle quali la formazione bianconera ha perso molti punti. Per farlo Madama inizierà domani allo StadioOlimpico di Roma, nella prima di tre sfide ravvicinate contro la Lazio del nuovo allenatore Igor Tudor. Per la partita di domani, valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A, Massimiliano Allegri è alle prese con l'emergenza in attacco, per le assenze di Vlahovic e Milik, ma anche con quella del reparto arretrato. Il brasiliano AlexSandro infatti non è al meglio per un affaticamento e dovrebbe rimanere a Torino per recuperare per la Coppa Italia.