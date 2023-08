Altra cessione per la Juventus: De Winter vola al Genoa

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio del campionato; con i bianconeri che domani giocheranno l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A. Appuntamento a Cesena, dove la squadra di Massimiliano Allegri arriverà in serata; per prepararsi alla partita in programma domani era contro l'Atalanta. Un ultimo test per capire la condizione della squadra, e per provare le ultime migliorie in vista dell'inizio della stagione.