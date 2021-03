Altobelli: “Lukaku-Lautaro è oggi la coppia più forte d’Europa. A differenza della Juve…”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - L'ex giocatore, Spillo Altobelli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di Juventus, Inter e della lotta allo scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Lukaku-Lautaro è oggi la coppia più forte d’Europa. Sono attaccanti 'sinceri', nel senso che cercano di far segnare il compagno. Ragionano di squadra, cosa che non accade con Ronaldo alla Juve: quando arriva la palla a lui, sai già che andrà a tirare, indipendentemente da come è piazzato il compagno. Conte catenacciaro? È esattamente il contrario. Lo dicono i numeri, lo raccontano le partite: l’Inter fa un buon calcio e un calcio offensivo, adattarsi alle situazioni non sminuisce il valore delle vittorie, anzi. Io amo gli esterni. Sì, è una dichiarazione d’amore per Hakimi e Perisic: le avessi avute io, due ali così.... E poi ora si è aggiunto pure Eriksen, che garantisce palloni puliti per gli attaccanti. Lo scudetto in tasca? Bah, nella mia ho cercato ma non ho trovato ancora niente... però sì, la percentuale è altissima".