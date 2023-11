Altobelli: “L’attacco della Juventus è inferiore a quello dell’Inter”

Intervistato per QS, Alessandro Altobelli ha confrontato l'arsenale offensivo della Juventus rispetto a quello dell'Inter. Per l'ex calciatore, anche in questo reparto i nerazzurri conterebbero su una maggiore qualità. Ecco le sue parole: "A me Vlahovic piace molto. Segna, ti dà profondità, aiuta la squadra. Kean e Chiesa magari hanno più gamba, sono comunque tutte punte a cui bisogna stare attenti".