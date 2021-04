Altobelli: “Aspettiamo prima di dire che la stagione della Juve è fallimentare”

Le parole dell'ex attaccante ai microfoni de Il Giornale

Dopo i successi ottenuti la settimana passata contro Napoli e Genoa, la Juventus è tornata al terzo posto in solitaria in campionato, in piena corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per i bianconeri, a meno di clamorosi colpi di scena, il sogno del decimo scudetto consecutivo è ormai svanito, così come la possibilità di riportare a Torino quella Champions League che in bacheca manca dall'ormai lontano 1996. Andrea Pirlo, a partire dalla partita di domani contro l'Atalanta, in programma alle 15.00 al "Gewiss Stadium", si gioca il futuro sulla panchina della "Vecchia Signora". Per qualcuno, però, è ancora presto per parlare di annata fallimentare, nonostante il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi fissati ad inizio stagione. E' il caso dell'ex attaccante Alessandro Altobelli che, ai microfoni de Il Giornale, ha dichiarato: