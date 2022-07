Altafini: “Vedrei bene Dybala al Napoli, Vlahovic come Lukaku”

José Altafini, ex calciatore della Juventus, ha analizzato il calciomercato della Vecchia Signora, parlando anche di Vlahovic.

José Altafini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista all'agenzia AGI, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sul Mondiale 1982: "Quell'anno, prima che l'Italia iniziasse a vincere, tutti tifavano per il Brasile. Quella partita il Brasile l'ha buttata via, perché aveva solo bisogno di un pareggio. L'errore dei brasiliani è stato dopo il 2-2 di Falcao, perché anziché tenere la difesa chiusa e giocare indietro, sono andati tutti in attacco e l'Italia ha vinto in contropiede. L'Italia ha meritato, sul 3-2 di Paolo Rossi in area c'erano tutti i difensori per conto loro, uno telefonava, l'altro leggeva il giornale. Io rimasi molto deluso da quella eliminazione, l'Italia però aveva perso in Argentina e doveva riscattarsi e vincere il mondiale, anche perché aveva 'buttato' via due mondiali. Io ho vinto il mondiale col Brasile, è difficile scegliere chi tifare quando vinci con la tua prima nazionale. Nel 1962 sono andato con l'Italia ai mondiali e avevamo uno squadrone, eravamo 22 giocatori veramente forti, i favoriti del girone con Cile, Germania e Svizzera ma c'era una disorganizzazione totale".

Sul Milan: "La dirigenza milanista quest'anno ha portato il bilancio in pari e questo è un grande successo. Poi ha vinto un campionato grazie al lavoro di Maldini e Massara, hanno fatto dei miracoli, hanno creato una squadra giovane anche perché non c'erano soldi. Hanno comprato dei giocatori che si sono rivelati fortissimi, come Tomori che poi ha esordito anche in nazionale inglese".

Sul calciomercato: "I giocatori liberi e con esperienza costano tantissimo, poi hanno l'aereo privato e tanti soldi e quindi non hanno più fame. In questo modo si arenano e considerano solo l'aspetto economico. Di Maria? Vuole un anno di contratto e poi tornare in Argentina, ma a una squadra servono giocatori che diano tutti se stessi per vincere.Dybala? lo vedrei bene al Napoli, la rosa azzurra ha bisogno di calciatori come Sivori, Maradona. Dybala accenderebbe il fuoco di Napoli, sarebbe un idolo. Dal Palermo alla Juve non ha fatto grandissimi progressi, è un buon giocatore che può anche fare grandi cose in una buona squadra. E poi il Napoli è in Champions, fa gola. Vlahovic e Lukaku si equivalgono come potenza così come Di Maria e Dybala".