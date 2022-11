L’Allianz Stadium apre le porte alla Juventus Next Gen

I baby bianconeri sfrutteranno la sosta della Serie A per il Mondiale per scendere in campo nello stadio di casa che non sarà occupato fino a gennaio

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Verona, nella partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri giocheranno l'ultima partita in trasferta di questa prima parte di stagione, con questa parte di campionato che si concluderà domenica sera all'Allianz Stadium, dove arriverà la Lazio di Maurizio Sarri per l'ultima patita prima della sosta per i Mondiali, che costringerà la Serie A ed i campionati di tutto il mondo a fermarsi fino a gennaio.

I bianconeri quindi raggiungeranno dalla prossima settimana le rispettive selezioni, con solo alcuni giocatori che rimarranno alla Continassa per allenarsi fino al rientro dei primi nazionali. L'assenza della prima squadra da Torino, e l'assenza di impegni ufficiali, hanno consentito alla Juventus di aprire per una serata speciale l'Allianz Stadium, e dopo la squadra femminile, sarà la volta della Juventus Next Gen calcare il manto dello stadio bianconero.

Sarà infatti l'Allianz Stadium la cornice d'eccezione per il match tra Juventus Next Gen e Mantova, valido per la quindicesima giornata di andata del campionato di Serie C. La squadra di Brambilla affronterà i lombardi tra le mura dello stadio di casa, sfruttando l'assenza di partite della prima squadra, sia in campionato che in coppa. Le due squadre scenderanno in campo domenica 27 novembre alle 14.30, con i bianconeri che dovranno ufficializzare le informazioni per assistere dal vivo alla partita.