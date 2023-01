L’allenatore di Fresneda ammette: “Credo che sarà venduto”

Dopo una lunga pausa per lasciare spazio al Mondiale, finalmente oggi è ripartita la Serie A . La Juventus sarà impegnata alle 18:30 sul campo della Cremonese . I bianconeri riprenderanno il cammino dalle sei vittorie consecutive con cui erano arrivati alla sosta. Mentre la squadra si appresta a scendere in campo, la dirigenza però pensa al mercato .

Queste le sue dichiarazioni sulla possibile cessione: "Credo di sì, Fresneda sarà venduto. Ma non ho informazioni in tal senso. Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma quello che potrebbe diventare tra 4 anni. Se avessi un club non avrei alcun dubbio. Mi metto nei panni di un altro tecnico a cui serve un terzino destro, è ovvio che punti su Fresneda. Se guardo la partita con il Real Madrid, o qualsiasi altra partita, vedo un prodotto fantastico da comprare. E poi oggi siamo inondati da statistiche da tutto il mondo e quelle di Fresneda sono pazzesche. Tutte queste caratteristiche mi fanno dubitare di riuscire a trattenerlo qui. Mi piacerebbe, ma conosco le esigenze del club".