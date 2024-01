L’allenatore di Adzic: “A febbraio tornerà a Torino per firmare con la Juve”

Intervistato da Numero Diez l'allenatore del Buducnost Podgorica, Mladen Milinkovic, ha parlato dei tre giorni trascorsi da Adzic in Italia

Intervistato da Numero Diez l'allenatore del Buducnost Podgorica , Mladen Milinkovic, ha parlato dei tre giorni trascorsi da Adzic in Italia: "Ho parlato un po' con Adzic al suo rientro dall'Italia. La sua impressione è stata molto buona , era molto soddisfatto dei tre giorni trascorsi lì".

"Tornerà a Torino a febbraio per definire tutto e firmare il suo contratto con la Juve. In questi giorni ha trascorso del tempo con Vlahovic, il quale gli ha spiegato quanto si trovi bene in Italia", ha concluso.