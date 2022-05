Juve, verso il Genoa: Vlahovic part-time, apprensione Pellegrini

Oggi alla Continassa seduta di allenamento a porte aperte per i bianconeri, a due giorni dalla sfida contro i rossoblù: ecco le ultime news.

Giornata di allenamento aperto ai tifosi oggi alla Continassa. A due giorni dalla sfida in casa del Genoa, i bianconeri si sono allenati davanti a circa 300 tifosi. Questo il report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus: "La Juve si prepara alla trasferta di Genova, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Appuntamento a Marassi, venerdì sera, per il match che sarà diretto da Sozza, assistito da Ranghetti e Vivenzi, quarto ufficiale Sacchi, VAR Abisso, AVAR Di Iorio. Intanto la squadra si è allenata oggi alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la fase di possesso palla, specifiche per reparto, e partitella finale. Cuadrado e De Sciglio si sono allenati parzialmente in gruppo. Domani allenamento e poi partenza per Genova; prima, però, Mister Allegri sarà in diretta dall’Allianz Stadium per la consueta conferenzastampa pre match. Appuntamento alle 11.30, live come sempre su Juventus Tv".