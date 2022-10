Juve, primo allenamento verso il Maccabi: novità Chiesa

Dopo la vittoria di ieri sera allo Stadium contro il Bologna, i bianconeri si sono allenati questa mattina in vista dell'impegno in Champions

redazionejuvenews

Al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, ieri la Juventus ha ritrovato il successo. I bianconeri hanno battuto nettamente il Bologna per 3-0, grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik. Tre punti importanti che danno ossigeno dopo un inizio difficile e che danno slancio verso i prossimi impegni. Mercoledì infatti ci sarà l'importante gara di Champions League contro il Maccabi Haifa.

Proprio per questo oggi la squadra ha lavorato alla Continassa. Ecco il report dell'allenamento, pubblicato dal sito ufficiale del club: "L’agenda della Juve, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, è molto intensa: messa subito da parte la vittoria di ieri contro il Bologna all’Allianz Stadium i bianconeri sono tornati a lavorare già questa mattina, per cominciare la preparazione del match contro il Maccabi, in programma sempre all’Allianz Stadium fra soli 2 giorni.

Recupero per chi ha giocato ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d'attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa, con partitella finale.

Federico Chiesa ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo.

Domani, si diceva, è già vigilia: alle 11.45 squadra in campo per l’allenamento (primi 15 minuti live su Juventus Tv), alle 15 conferenza stampa dei bianconeri, sempre in diretta streaming dall’Allianz Stadium". Intanto continuano a circolare interessanti notizie di mercato: intrigo Simeone, arrivano due bomber<<<