Juve, il report dell’allenamento verso la Samp: oggi seduta tattica

La Juventus ha esordito in campionato con una bella e larga vittoria per 3-0 sul Sassuolo, grazie al gol di Angel Di Maria e la doppietta di Dusan Vlahovic. Un inizio importante, in risposta alle vittorie di tutte le altre grandi del campionato nella prima giornata di Serie A. Importante per una stagione che dovrà essere quella del rilancio, dopo un'annata deludente e conclusa senza trofei. La bella serata dell'Allianz Stadium però ha avuto anche una nota negativa: l'infortunio di Di Maria. Il Fideo aveva già dimostrato al debutto di poter guidare la squadra con le sue giocate e la sua personalità. Ora, a causa della lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, starà fuori per almeno venti giorni.