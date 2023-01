Juve, news dalla Continassa: problema per Rabiot, in dubbio per domenica

Dopo la vittoria di ieri la squadra bianconera si è ritrovata alla Continassa in vista della sfida contro l'Atalanta: il francese è in dubbio

Ieri la Juventusha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Monza per 2-1. Niente riposo però. Oggi nuovo allenamento in vista del prossimo impegno di Serie A. Il report dal sito ufficiale della Juve: "All'indomani del successo 2-1 sul Monza in Coppa Italia, che ha consegnato la qualificazione al prossimo turno della competizione (giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium in scena i quarti di finale contro la Lazio), la Juventus si proietta alla prossima sfida di campionato. Domenica 22 gennaio alle 20:45 si gioca di nuovo in casa. Avversaria l'Atalanta.

Il gruppo si è ritrovato al mattino per focalizzarsi sul faccia a faccia con gli orobici. Scarico per chi è sceso in campo contro il Monza, possesso palla, esercitazioni per la costruzione del gioco e partita finale per gli altri. Domani, vigilia di Juventus - Atalanta, conferenza stampa di Mister Allegri alle ore 12:00 (diretta su Juventus TV) e a seguire allenamento pomeridiano".

Per la partita contro la squadra di Gasperini rimane in dubbio Adrien Rabiot. Il francese ha accusato un fastidio al retto femorale e dopo aver saltato la Coppa Italia contro il Monza, ora rischia di essere out anche contro l'Atalanta, nell'importante sfida di domenica sera. Domani in conferenza Allegri chiarirà la situazione.