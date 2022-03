Juve, oggi al lavoro dopo il successo con la Sampdoria

Dopo l'importante successo di ieri contro i blucerchiati, la squadra di Allegri è tornata oggi al lavoro in vista del match col Villarreal.

redazionejuvenews

Ieri la Juventus ha ottenuto un successo fondamentale per la propria corsa in campionato. A Marassi la squadra di Massimiliano Allegri ha saputo controllare la gara e colpire nei momenti giusti per indirizzarne l'andamento. La trasferta di Genova restituisce ai bianconeri un Morata in grande forma, galvanizzato dalla doppietta, un Kean in crescita e uno Szczesny sempre più decisivo nei momenti importanti. Ma a poche ore dalla vittoria contro i blucerchiati la squadra ha già ripreso a lavorare. Andiamo a leggere quindi il report della seduta odierna di allenamento alla Continassa, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"TRAINING CENTER | SUBITO TESTA ALLA CHAMPIONS

La Juve è rientrata a Torino nella serata di ieri con altri tre punti importanti ottenuti dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Adesso è arrivato il momento di spostare il focus dal campionato alla Champions League perché mercoledì sera si giocherà il ritorno degli ottavi di finale. Il palcoscenico sarà quello dell’Allianz Stadium e il fischio d’inizio del match contro il Villarreal è previsto per le 21:00. Si ripartirà dall’1-1 dell’Estadio de la Cerámica. Come accade in ogni post gara, la squadra oggi si è divisa in due gruppi di lavoro: scarico tra palestra e piscina per chi è sceso in campo ieri, esercitazioni sul possesso palla con cambi di gioco e sviluppo azione con palla in profondità per la restante parte del gruppo. Domani si entra nella settimana di Juve-Villarreal e per i bianconeri l’appuntamento alla Continassa è di nuovo fissato per il mattino".

Come ha dichiarato ieri il mister bianconero quindi, non c'è tempo per festeggiare. L'impegno europeo incombe ed è uno snodo molto importante della stagione della Juve. Andare avanti in Champions è uno degli obiettivi chiave della società e il ritrovato entusiasmo porta a sognare anche il traguardo più importante. La rosa è ridotta a causa degli infortuni, ma contro gli spagnoli potrebbe recuperare Paulo Dybala. Un motivo in più per guardare a mercoledì con ottimismo.