Juve, news dall’allenamento: Paredes e McKennie parzialmente in gruppo

Ieri la squadra di Allegri ha rilanciato le proprie ambizioni in classifica battendo l'Inter 2-0. Oggi i bianconeri sono tornati al lavoro

redazionejuvenews

Ieri sera all'Allianz Stadium è stato un tripudio bianconero. La Juventus ha battuto l'Inter per 2-0 nel Derby d'Italia, grazie ai gol di Rabiote Fagioli, conquistando tre punti importanza capitale. Con il successo di ieri infatti la squadra di Massimiliano Allegri è salita al quinto posto in Serie A, agganciando la Roma a quota 25 e superando proprio la squadra di Simone Inzaghi, ferma a quota 24. Un passo fondamentale per la rimonta in classifica.

Ma neanche il tempo di festeggiare, che inizia un'altra settimana piena. Giovedì infatti è in programma la sfida con il Verona e oggi la squadra ha lavorato alla Continassa. Ecco il report dell'allenamento, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "La Juve ha ripreso subito a lavorare: è partito il rush finale, le ultime due partite prima della sosta per i Mondiali. Giovedì è in programma la sfida del Bentegodi col Verona, che sarà diretta da Di Bello, assistenti Costanzo e Passeri, quarto ufficiale Camplone, VAR Guida, AVAR Nasca.

Domenica ultimo appuntamento, in casa, contro la Lazio.

Il gruppo si è dunque ritrovato in mattinata: come sempre, seduta di scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni sul possesso palla, sviluppo della manovra e partitina finale per il resto del gruppo.

Si sono allenati parzialmente con la squadra Paredes e McKennie.

Si sono allenati parzialmente con la squadra Paredes e McKennie.

Domani si torna in campo al mattino".