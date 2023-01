Juve, dopo il giorno di riposo, allenamento domenicale: obiettivo Monza

La brutta sconfitta di venerdì sera contro il Napoli non è facile da digerire. La squadra bianconera, reduce da otto vittorie di fila, aveva la possibilità di riaprire la lotta Scudetto, portandosi a -4. Invece per la formazione di Allegri è arrivata una vera e propria disfatta , che ha ridimensionato le ambizioni di questa stagione. Dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico, oggi la squadra si è allenata alla Continassa.

Il report dal sito ufficiale della Juventus : " La Juve è tornata in campo, dopo un giorno di riposo concesso da Allegri a seguito del rientro da Napoli, nella notte fra venerdì e sabato. Subito guardare avanti è la parola d’ordine: giovedì all’Allianz inizia la Coppa Italia 2022/23 per i bianconeri , che questa mattina hanno lavorato alla Continassa. Nel menu odierno, esercitazioni tecniche sul possesso palla, conclusioni da cross e partitella finale . Domani la squadra torna ad allenarsi al mattino".

La Juventus tornerà in campo giovedì alle 21 all'Allianz Stadium, nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Monza. Il prossimo impegno di Serie A sarà invece domenica alle 20:45, ancora in casa, contro l'Atalanta. Due test importanti, per capire se la squadra bianconera sarà in grado di reagire subito alla disfatta del Maradona.