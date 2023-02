Juve, domenica di lavoro in vista della sfida con la Salernitana

Insolita domenica di antivigilia per la Juventus . Dopo la vittoria di giovedì scorso in Coppa Italia contro la Lazio , valsa la semifinale, i bianconeri torneranno in campo martedì all'Arechi contro la Salernitana . Con l'iniezione di fiducia data dalla coppa, la squadra di Allegri vorrà cercare riscatto anche in Serie A. Nelle ultime tre partite in campionato infatti sono arrivate la disfatta di Napoli , il pareggio interno con l' Atalanta e la sconfitta allo Stadium contro il Monza . Questa mattina la squadra si è allenata alla Continassa.

Il report dal sito ufficiale della Juventus: "Fra due giorni (martedì ore 20.45) la Juve scende in campo contro la Salernitana. Oggi quindi allenamento per il gruppo, che si è svolto come ieri al mattino. Nel dettaglio, i ragazzi si sono concentrati sullo sviluppo della manovra, per poi passare al lavoro sulla fase offensiva con reazione alle palle perse, e infine a esercitazioni specifiche per reparto. Domani l’allenamento sarà ancora al mattino, dopodichè alle 14.15 parlerà in conferenza stampa Mister Allegri (come sempre in diretta su Juventus Tv). Quindi, partenza per Salerno".