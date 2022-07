Juve, oggi doppia seduta alla Continassa. Domani partenza per gli Usa

La squadra bianconera oggi ha svolto una doppia seduta alla Continassa. Domani poi il volo per gli Usa per la tournée con le tre amichevoli.

redazionejuvenews

Nel giorno dell'arrivo e delle visite mediche di Gleison Bremer, la squadra bianconera ha lavorato sul campo alla Continassa agli ordini del mister Massimiliano Allegri in una doppia seduta di allenamento. Ecco il report pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "I bianconeri sono pronti a decollare verso gli Stati Uniti in vista dello Juventus Summer Tour 2022. In attesa del volo, in programma per domani, la squadra è regolarmente scesa in campo per una doppia seduta di allenamento. Come si diceva, la Juve continua ad allenarsi: manca ormai meno di un mese all'inizio del campionato di Serie A, la sera di ferragosto. Si avvicinano così anche le amichevoli: le prime tre si svolgeranno negli Stati Uniti. Poi, il 7 agosto, appuntamento a Tel Aviv contro l'Atletico Madrid.

Alla vigilia della partenza per il Summer Tour 2022 powered by Jeep, il gruppo ha anche oggi lavorato in doppia sessione: al mattino focus su esercitazioni tecniche per la fase di non possesso, per la gestione della palla e per la manovra avanzata con reazione alla palla persa, mentre al pomeriggio l'attenzione si è spostata sulla parte atletica. Domani, dunque, partenza con viaggio verso Las Vegas dove i bianconeri, dopo poche ore dall'arrivo, sosterranno anche il primo allenamento oltreoceano".

Le tre amichevoli internazionali in programma si disputeranno in tre città diverse. La prima sarà il 22 luglio all'Allegiant Stadium di Las Vegas contro il Deportivo Guadalajara. Il secondo appuntamento sarà il 26 luglio al Cotton Bowl Stadium di Dallas contro il Barcellona. Infine il 30 luglio la tournée americana si concluderà al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione d'Europa. Lo Juventus Summer Tour 2022, powered by Jeep, riporterà la squadra negli negli States, dove sono già stati nel 2013 (una delle tappe fu proprio Los Angeles) e nel 2018, quando invece il teatro fu l’East Coast.