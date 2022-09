Juve, dopo la sconfitta di Parigi si lavora alla Continassa

Intanto la squadra oggi ha lavorato nel centro sportivo bianconero. Questo è il report della seduta di oggi, pubblicato dal sito del club: "La Juventus è rientrata dalla prima trasferta di Champions League e si è subito ritrovata, questa mattina, alla Continassa . Scarico , come sempre, per i giocatori maggiormente impegnati contro il PSG , lavoro sul possesso palla e partitella per il resto del gruppo . Domenica si gioca all’Allianz Stadium contro la Salernitana alle 20.45 (Arbitra Marcenaro , assistito da Scarpa e Trinchieri, quarto ufficiale Sozza, VAR Banti , AVAR Meli). Il gruppo domani effettuerà un giorno di riposo, per riprendere la preparazione alla gara venerdì.

Per la partita contro la squadra di Nicola, Massimiliano Allegri dovrà ancora fare i conti con chi recupera e chi non ce la farà a tornare in campo. Dopo aver saltato la trasferta di Parigi, Angel Di Maria non sarà a disposizione neanche contro i granata. L'obiettivo del Fideo è quello di tornare per la seconda partita del Gruppo H di Champions League, quella casalinga contro il Benfica, crocevia fondamentale per la qualificazione. Wojciech Szczesny invece sta proseguendo il percorso di recupero e potrebbe essere arruolabile per la sfida contro la Salernitana.