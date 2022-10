Juventus, meno due alla sfida con l’Empoli: l’allenamento di oggi

La Juventusnell'ultimo turno di Serie A ha ritrovato il successo battendo il Torino nel Derby della Mole per 1-0. Il gol di Vlahovic non ha dato solo i tre punti ai bianconeri, ma anche un po' di ossigeno e serenità a un ambiente in subbuglio. Le sconfitte contro il Milan e soprattutto di Haifa contro il Maccabi avevano reso la Juve una nave nel mare in tempesta. Polemiche, critiche, accuse: tutto ciò si era riversato sulla squadra, sul tecnico e sulla società, per la classifica in campionato e per il cammino in Champions.