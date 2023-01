Juve, meno due giorni al Monza: Pogba e Vlahovic verso la convocazione

La squadra stamattina si è allenata alla Continassa, a 2 giorni dalla gara contro la squadra di Palladino, in programma domenica allo Stadium

redazionejuvenews

Dopo il pareggio interno per 3-3 con l'Atalanta, la Juventusdomenica alle 15 affronterà il Monza, ancora tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Si tratterà della prima sfida a Torino fra le due squadre in Serie A. In Coppa Italia invece c'è stata un confronto proprio una settimana fa, con la vittoria per 2-1 dei bianconeri, che si sono così qualificati ai quarti di finale. Questa mattina la squadra si è allenata alla Continassa.

Il report dal sito ufficiale della Juventus: "A due giorni da Juventus - Monza la squadra continua a lavorare in vista del primo match del girone di ritorno di Serie A. Il gruppo, dopo la doppia seduta della giornata di giovedì, si è ritrovato allo Juventus Training Center al mattino. Menu dell'allenamento: fase di sviluppo della manovra con conclusioni su cross e fase difensiva con marcature, sempre su cross, in area di rigore. Domani, 28 gennaio, l'allenamento della vigilia è in programma al mattino. In seguito, alle 14:00, conferenza stampa di Mister Allegri dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, come sempre in diretta su Juventus TV".

Per il match contro la squadra di Palladino, Allegri ritroverà Pogba e Vlahovic, che hanno dato buoni segnali in allenamento e dovrebbero tornare tra i convocati. La conferma, in ogni caso, sarà data dal tecnico domani in conferenza stampa. Due recuperi fondamentali per questa seconda parte di stagione.